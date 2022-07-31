المواصلات تصدر قرارًا بشأن قيادة المركبات التي تحمل تراخيص "صفراء"





وقالت الوزارة: إنه "بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونًا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة من أجل تنظيم العمل وتطويره فقد تقرر منع قيادة المركبات التي تحمل تراخيص (صفراء)".





كما ومنعت إصدار تصاريح للمركبات التي تحمل لوحات "صفراء"، بالإضافة إلى وقف تجديد كافة التصاريح السابقة.





وطالبت الوزارة جميع جهات الاختصاص بضرورة تنفيذ أحكام هذا القرار، مضيفة: "كما ويلغى كل قرار سابق يتعارض مع القرار الأخير وأن سريان هذا القرار يبدأ من تاريخ اليوم".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، قرارًا بشأن قيادة المركبات التي تحمل ترخيص أجنبية "صفراء" من قبل المواطنين.