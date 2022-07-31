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شؤون فلسطينية

الرئاسة تعلق على قرار إسرائيل خصم جزءً من أموال المقاصة

الرئاسة تعلق على قرار إسرائيل خصم جزءً من أموال المقاصة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

واختتم أبو ردينة: إن "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

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