حماس تصدر بياناً بشأن تصريحات منسوبة للقيادي بالحركة حسام بدران

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة لم يُدْلِ بأي تصريحات صحفية تتحدث عن إبلاغ الوسطاء عن تاريخ محدد لكسر الحصار عن غزة مهما بلغ الثمن.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه "التصريحات المفبركة تأتي لخلط الأوراق في ظل حرب شرسة ضد المقاومة وامتداداتها الشعبية، يقودها الاحتلال الإسرائيلي بمباركة أمريكية".ودعا المكتب الإعلامي للحركة، وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بحركة حماس وقياداتها، وعدم الوثوق بأي تصريحات لم ينشرها الموقع الرسمي للحركة.