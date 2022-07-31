والد طالب الثانوية العامة حمدان واوي يكشف لـ"دنيا الوطن" آخر مستجدات ملف نجله









خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد حامد حمدان واوي، والد الطالب في الثانوية العامة حمدان واوي، أن حملة الاعتقالات لنجله بدأت باستدعاءات من مخابرات الاحتلال في المنطقة منذ الامتحانات التجريبية، حيث مكث في معتقل المسكوبية لمدة 14 يوم وفي تاريخ 4/7 آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة حيث تم اعتقاله من المنزل.وقال واوي في حديثه لـ"دنيا الوطن": وعلى إثر ذلك تقدمت زوجتي بمناشدة لكابتن المنطقة بإمهال حمدان عدد من الساعات لتقديم الامتحان ومن ثم يتم اعتقاله، فرفض الضابط قائلاً "نحن نهدف بأن لا يقدم الامتحان ونسعى لحرمانه من التوجيهي"، وصارح ابني " شفت كيف بنقدر ندمرك وما نخليك تأخذ شهادة توجيهي".وأضاف "في صبيحة نفس اليوم قدمت زوجتي مناشدة للوزارة ووضعتهم بصورة الوضع وأن هدف الاعتقال حرمان حمدان من شهادة وفرحة التوجيهي، "وهذا أخر يوم ومادة اختيارية ونرجو اخذ ذلك بعين الاعتبار"، وقدمتها لكافة مكاتب الوزارة ولكن للأسف دون مجيبوأوضح أنه كان "لدينا أمل بأن لجنة الرحمة في الوزارة تأخذ الظرف الاستثنائي لحمدان في عين الاعتبار، وتضع درجة النجاح له خاصة وأنها لن تدخل في المعدل فالمادة المقابلة لها تحمل مجموع مرتفع".وأشار إلى أنه وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة وصدور بند غير مستكمل لحمدان في مادة التكنولوجيا تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قضيته وعلى إثر ذلك تم التواصل معنا من عدد من الأطراف في الوزارة شملت الوزير مروان عورتاني ومدير عام القياس والتقويم محمد عواد.وأردف والد الطالب حمدان قائلاً: "في اتصال الوزير أوضح أن الوزارة لا تستطيع أن تعطي طالب غير متقدم للامتحان أي درجة، لأن ذلك مخالف لقوانين ولوائح الوزارة والثانوية العامة، ويجب على حمدان أن يذهب إلى الامتحان التكميلي".ويضيف متسائلاً: "هل يوجد أي ضمانات بعدم اعتقال حمدان وقت الامتحان التكميلي"، مع العلم أن الهدف من اعتقاله المرة الأولى حرمانه من الامتحان والشهادة"، فأجابه الوزير: بأنه "لا يوجد أي حل عليه الالتزام بالامتحان وموعده والذهاب لتقديمه".وشدد على أن مدير عام القياس محمد عواد رفض أن "يتجاوب مع مطالبنا بعمل امتحان استثنائي لحمدان داخل لجنة خاصة بحيث يتم تدارك أي حالة اعتقال قادمة".وبين أنه تم إغلاق كافة الأفق والحلول مع الدكتور محمد عواد على أن يذهب حمدان مع جميع الطلبة في وقت الامتحان المحدد والمعلن عنه، مع العلم أن ذهاب حمدان إلى الامتحان في موعده المحدد يعني الذهاب إلى المجهول وهذا ما يزيد الحالة النفسية سوءاًوشدد الأب أنه وفي حال تم اعتقال حمدان في الدورة التكميلية سيتم الخروج في مظاهرات ضد الوزارة والقيام بخطوات تصعيدية.وأكد أن الوزارة ستضع نفسها في موقف أصعب بعد تصاعد الأمر إعلامياً، بعد رفض مدير عام القياس والتقويم عمل امتحان استثنائي لحمدان في أول يوم من امتحانات الدورة الثانية.وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص الطالب حمدان واوي.وأكد مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد أن الطالب حمدان واوي قد سجل في الدورة الثانية آب/أغسطس من امتحان الثانوية العامة، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد أربعة أيام من اعتقاله وحرمانه من تقديم امتحان مبحث التكنولوجيا.وأضاف: لم تعد هناك مشكلة سيما وأن تعليمات الامتحان واضحة وتراعي الحالات الخاصة والاستثنائية والأسرى؛ بما يمكنهم من التقدم للامتحان في أكثر من دورة أو في داخل المعتقلات.