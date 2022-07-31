الخليل: الشرطة تمدد توقيف مطلق النار خلال نتائج الثانوية وتتحفظ على قطعة السلاح

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات إن محكمة صلح الخليل قررت تمديد توقيف الشخص الذي أطلق النار خلال احتفالات نتائج التوجيهي أمس مدة 15 يوماً.وتابع خلال تصريح صحفي مقتضب، اليوم الأحد، "بأن المحكمة أمرت بالتحفظ على قطعة السلاح لدى شرطة المحافظة".وكان ارزيقات قد صرّح صباح اليوم، بأن شرطة محافظة الخليل قد أحالت الشخص الذي أطلق النار وسط الشارع أمس بمدينة الخليل.وأوضحت أنه تم ضبط القطعة التي بحوزته والتي هي من نوع (m16) للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.