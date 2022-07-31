"التربية" تصدر توضيحاً بخصوص الطالب حمدان واوي





وأضاف: لم تعد هناك مشكلة سيما وأن تعليمات الامتحان واضحة وتراعي الحالات الخاصة والاستثنائية والأسرى؛ بما يمكنهم من التقدم للامتحان في أكثر من دورة أو في داخل المعتقلات.





يشار إلى أن الطالب الأسير حمدان واوي، تم اعتقاله من قبل الاحتلال قبل نهاية امتحانات الثانوية العامة، بيوم واحد وحرمه من تقديم اخر امتحان "مادة اختيارية".





ووفق عائلة الأسير، فإنه على الرغم من كافة المناشدات، إلا أن وزارة التربية اعتبرته غير مستكمل.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص الطالب حمدان واوي.وأكد مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد أن الطالب حمدان واوي قد سجل في الدورة الثانية آب/أغسطس من امتحان الثانوية العامة، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد أربعة أيام من اعتقاله وحرمانه من تقديم امتحان مبحث التكنولوجيا.