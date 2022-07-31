"الإسلامية المسيحية" تطالب بوضع خطة طوارئ لحماية المدارس المقدسية التي تم سحب تراخيصها

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الى وضع خطة طوارئ لحماية المدارس المقدسية التي قامت سلطات الاحتلال بسحب تراخيصها.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن على السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها من خلال وضع آليات فعالة لمواجهة هذا المخطط الاسرائيلي الذي يستهدف ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية للمقدسيين من خلال بوابة التعليم.وأكدت الهيئة أن القرار الإسرائيلي يأتي في سياق ما يسمى بالخطة الخمسية التي وضعتها سلطات الاحتلال لتصفية التعليم في مدينة القدس وتحويل الاف الطلبة إلى المنهاج الاسرائيلي بقوة الأمر الواقع.وكشفت الهيئة عن أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إغلاق عدد كبير من روضات الأطفال خاصة داخل البلدة القديمة في القدس وتحويلهم إلى روضات تابعة لبلدية الاحتلال.ودعت الهيئة مجالس أولياء امور الطلبة الى التحرك ورفض مخططات الاحتلال تهويد العملية التعليمية في مدينة القدس وفرض المنهاج الاسرائيلي على المدارس المقدسية.وناشدت الهيئة منظمة (يونسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية التعليم الفلسطيني في القدس واتخاذ التدابير الفعالة لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال التدخل في مناهج التعليم بتغييرها او استبدالها.