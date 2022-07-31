شؤون فلسطينية

الأشغال العامة بصدد تنفيذ مجموعة أعمال في طريق سردا – أبو قش

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنها بصدد تنفيذ مجموعة من الأعمال التطويرية لمقطع من طريق سردا – أبو قش (يبدأ من مدخل المكتبة الوطنية حتى مفترق الريحان) في محافظة رام الله والبيرة.

وخلال جولة لوزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة في الطريق برفقة رئيس بلدية سردا ورئيس مجلس إدارة شركة رويال،  للاطلاع عن كثب على تفاصيل الأعمال المنوي تنفيذها، قال أن الوزارة ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص مجموعة أعمال للطريق بهدف رفع السلامة المرورية عليه، موضحاً أن التصاميم قيد الدراسة، وأن إجراءات التنفيذ ستبدأ في القريب العاجل.

وأوضح أن العمل في الطريق سيتضمن أعمال توسعة وجزر وسطية وأسفلت وأرصفة وكذلك تركيب إشارات مرورية.

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