شؤون فلسطينية

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا عملية تصميم وتجميل ميدان تقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد المعروف بـ"دوار الحسبة" غرب المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية، حضره عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ومدير وحدة العطاءات والمشتريات م. رامي أبو القمبز، و م. مهند صالحة رئيس قسم دائرة إعداد المشاريع، وممثلي مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الراعية لتنفيذ الميدان.

وأكد د. السراج على أهمية تنفيذ مشاريع تطوير الميادين للحفاظ على المظهر الجمالي في المدينة، وإيجاد معالم تاريخية وحضارية، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لتعزيز الترابط بين البلدين.

وأوضح أن البلدية تعمل بجد لمحاولة إنجاز الميدان قبل حلول 31 أغسطس القادم، كونه الموافق ليوم استقلال ماليزيا، ليكون رسالة أخوة ومحبة لأشقائنا في ماليزيا متطلعين لاستقلال كامل لدولة فلسطين.

وتمحورت أهمية التصاميم حول إبراز الهوية الفلسطينية والماليزية، وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والماليزي.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

(كابينت) يقرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

(كابينت) يقرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة

&#34;الخارجية&#34;: نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

"الخارجية": نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

سيبدأ العمل بها غداً.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل &#34;خطة إصلاحية&#34; تتعلق بعمال غزة

سيبدأ العمل بها غداً.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل "خطة إصلاحية" تتعلق بعمال غزة

&#34;المرور&#34;: وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور": وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

&#34;الخارجية&#34;: نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

"الخارجية": نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

&#34;المرور&#34;: وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور": وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر يونيو

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر يونيو

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: إجراء (أونروا) الجديد متسرع ومجحف

"الديمقراطية": إجراء (أونروا) الجديد متسرع ومجحف

منوعات

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على &#34;الحركة دي&#34;

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على "الحركة دي"

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

أول ظهور للفنان المصري طارق النهري بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

أول ظهور للفنان المصري طارق النهري بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

عربي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير