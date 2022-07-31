شؤون فلسطينية

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية" من قتل أحلام آلاف الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة  التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
 
وأوضحت الحملة في بيان لها، أن الأوضاع الاقتصادية كارثية وصعبة جدًا لاسيما في قطاع غزة ، حيث استمرار الحصار والإجراءات الإسرائيلية التعسفية لأكثر من 16 عاماً، وما صاحبها من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لغالية الأسر الفلسطينية.
 
منسق الحملة الوطنية إبراهيم الغندور، أكد أن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة بالالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي، بالإضافة لدفع آلاف منهم للتسجيل في تخصصات تجافي تطلعاتهم وأحلامهم بحثا عن قسط مالي".
 
وطالب الغندور، وزارة التعليم العالي والجامعات الفلسطينية ببلورة خطة استراتيجية مكتملة، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة ومخرجات عملية التعليم، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجامعية، وإعادة النظر في البرامج التعليمية القائمة، واعتماد برامج وتخصصات جديدة تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحدود، بعيداً عن تكدس التخصصات الحالية.
 
كما طالبت الحملة الوطنية الحكومة الفلسطينية بدعم موازنات التعليم الجامعي والعمل على إقرار صندوق دعم الطالب الجامعي، لما له من آثار كبيرة ستنعكس على واقع المجتمع وفي كل المجالات، سيما وأن ارتفاع الرسوم قياساً بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، سيكون له بالغ الأثر سلباً على الطلبة ومستقبلهم.
 
وتقدمت الحملة الوطنية، بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة (الإنجاز)، متمنياً لهم جميعاً حياة علمية وعملية مليئة بالتقدم، بما يخدم تطلعاتهم وأحلامهم وتطلعات شعبنا الفلسطيني، كما تتقدم الحملة بكل التضامن مع من لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين ويدعو للتحقيق في جريمة قتل الفتى أبو عليا

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

(كابينت) يقرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

(كابينت) يقرر خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة

&#34;الخارجية&#34;: نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

"الخارجية": نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

سيبدأ العمل بها غداً.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل &#34;خطة إصلاحية&#34; تتعلق بعمال غزة

سيبدأ العمل بها غداً.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل "خطة إصلاحية" تتعلق بعمال غزة

&#34;المرور&#34;: وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور": وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

بلدية غزة تناقش تصميمًا مقترحًا لتقاطع شارعي جمال عبد الناصر والرشيد

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

الحملة الوطنية: الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التعليم الجامعي يقفان عائقا أمام تحقيق أحلام الطلبة

&#34;الخارجية&#34;: نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

"الخارجية": نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

&#34;المرور&#34;: وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور": وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر يونيو

"الإحصاء": انخفاض أسعار المنتج بنسبة 0.72% خلال شهر يونيو

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34;: إجراء (أونروا) الجديد متسرع ومجحف

"الديمقراطية": إجراء (أونروا) الجديد متسرع ومجحف

منوعات

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

صور: الفنانة هبة نور تلفت الأنظار بفستانها الأحمر الجريء

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

بعد شهرين على انفصالهما..هل عادت ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

لماذا طرد الفنان عادل إمام زميله الفنان رضا حامد من المسرح؟

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على &#34;الحركة دي&#34;

بالفيديو: الفنانة يسرا تشعل مواقع التواصل برقصها على "الحركة دي"

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

أول رد من منة عرفة على اتهامات طليقها محمود المهدي

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

هل سخرت الفنانة إنجي مراد من قدمي زوج نسرين طافش؟

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

بالفيديو: كادت تسقط..إليسا تفقد توازنها على المسرح في لبنان

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

هل كان الإقبال ضعيفاً على حفل آمال ماهر بعد عودتها؟ الشركة المنظمة ترد

أول ظهور للفنان المصري طارق النهري بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

أول ظهور للفنان المصري طارق النهري بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

عربي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق: اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن تعطيل الدوام الرسمي

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

هوشستين إلى لبنان لبحث الحدود البحرية مع إسرائيل وأزمة الطاقة

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير

ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير