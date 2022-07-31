الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع "بوابة الأردن"

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح رئيس الوزراء ووزير التعاون الإقليمي، للإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع "بوابة الأردن" المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والأردن.وقال لابيد: "بعد 28 عامًا من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين الجانبين خطوة إلى الأمام، وهذا إنجاز سيساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".وتابع: "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زيارتي إلى عمان مع الملك عبد الله".وقد التقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في قصر الحسينية، يوم الأربعاء المنصرم.وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها، وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.