شؤون فلسطينية

شاهد: جمانة علوي.. حفظت القرآن الكريم بالثانوية العامة وحصلت على معدل 98.4%

شاهد: جمانة علوي.. حفظت القرآن الكريم بالثانوية العامة وحصلت على معدل 98.4%
الطالبة جمانة علوي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت طالبة الثانوية العامة، جمانة علوي، عن سعادتها بحفظها القرآن الكريم خلال فترة التوجيهي وحصولها على معدل 98.4% بالفرع العلمي في فلسطين.

وقالت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "كنت مجتمعة مع عائلتي وأقاربي قبل إعلان النتائج بدقائق قليلة، وعندما تلقيت نتيجتي عبر الرسالة الهاتفية عمّت أجواء الفرح والسعادة جميع أرجاء المنزل".

وأضافت الطالبة جمانة لمراسل "دنيا الوطن": "فترة التوجيهي أكثر فترة أشعر بالتوتر خلالها، ولكن كنت مطمئنة عندما أنهيت الاختبارات، ولم يأتي هذا الشعور من فراغ، لأنني لطالما واظبت على عبادتي وقراءة القرآن والاستماع له وحفظه".

وتابعت: "كنت أنتظر نتيجتي بفارغ الصبر، لأنها نتاج تعب أيام وسهر ليالٍ طوال، وحتى أتمكن من دراسة التخصص الذي أريده".

وأوضحت جمانة أنه تكاثف حفظها للقرآن الكريم خلال فترة التوجيهي، مما أضفى البركة على وقتها ودراستها، مضيفةً أن حصولها على معدلها هو توفيق من الله نتيجة حفظها لكتابه".

وبينت أن سورة البقرة فتحت مدارك في قلبها حتى تتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا وختمته، لتبدأ فيما بعد في هذا الطريق بجانب دراستها.

واختتمت جمانة أن حفظها للقرآن الكريم هدف ديني نشأ بداخلها منذ الصغر، وعائلتها هي الداعم الأول لها، وتمنت أن تُلبس والديها تاج الوقار يوم القيامة.


 


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