شؤون فلسطينية

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة

فيديو.. المتفوقة إيناس عوض تكتسح سلم النجاح بالرغم من المعاناة
الطالبة إيناس عوض
رام الله - دنيا الوطن
عبرت طالبة الثانوية العامة، إيناس محمد عوض، عن سعادتها العارمة بحصولها على معدل 97.3% بالفرع الأدبي.

وقالت لـ "دنيا الوطن": "كنت أتوقع أن أحصل على هذا المعدل، لأنني نظمت وقت دراستي، وواظبت عليها أول بأول، كما لا أنسى مساعدة زملائي في المدرسة".

ومن جانبها، قالت والدة إيناس إنها تلقت النتيجة بالفرح والدموع، ولم تستطع تمالك أنفاسها، مضيفةً أن ابنتها مجتهدة منذ التحاقها بالروضة حتى الثانوية العامة، وكنت متوقعة لها نتيجة أعلى.

كما تحدث والدها لمراسل "دنيا الوطن" عن أزمتها الصحية، وقال إنها وُلدت مع المرض وتعالجت بعد الجهود والمتابعة الدورية، لكن ترك عندها آثارًا سلبية ترتبت عليها إعاقة حركية، وعلى الرغم من ذلك كانت إيناس تتمتع بقدرات عقلية وفكرية تسبق عمرها.

واختتمت إيناس أن أسرتها وفروا لها سبل الراحة من خلال العربة المتحركة، مما أكسبني ثقة في نفسي، ولا تنسى فضل معلماتها ومدرستها في توفير البيئة المناسبة لها.


 


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