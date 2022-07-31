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فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط

فيديو.. (حزب الله) ينشر إحداثيات وصور سفن ومنصات استخراج الغاز بالبحر المتوسط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر (حزب الله) اللبناني صوراً، يقول إن مسيرات التقطتها لمنصة لاستخراج النفط بالمنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في (حزب الله) صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط في البحر المتوسط ومعلومات عنها.

ووجّه الإعلام الحربي، رسالة للاحتلال الإسرائيلي مفادها: "في المرمى… واللعب بالوقت غير مفيد"، وفق ما نشر موقع قناة (المنار).

ومن المتوقع أن يقدم الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عاموس هوخشتاين جواب إسرائيل لصناع القرار في بيروت على اقتراح حل الوسط بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وأفاد موقع (واينت) الإخباري، أن تفاؤلاً حذراً يسود الأوساط في تل أبيب، التي تعتقد انه يمكن التوصل الى اتفاق خلال جولة المفاوضات القريبة، وفق ما نقلت (مكان).

وفي بيروت قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب، إن الفجوة بين بلاده وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية تضيق أكثر.

وأشار إلى أن مجرد مجيء الوسيط الأمريكي الى العاصمة اللبنانية يوحي بانه يحمل حلا، مضيفاً في حديث لقناة (mtv) اللبنانية الليلة الفائتة، أن لبنان متمسك ببلوكاته كاملة ويعارض مشاركة حقل قانا وثرواته النفطية مع إسرائيل. 

وشدد على أن المهم ليس انهاء المفاوضات بل البدء بالتنقيب عن الغاز فوراً.

 


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