سيبدأ العمل بها غداً.. إعلام الاحتلال ينشر تفاصيل "خطة إصلاحية" تتعلق بعمال غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، تفاصيل ما وصفته بـ"الخطة الإصلاحية"، التي سيبدأ العمل بها يوم غدٍ الاثنين، وتتعلق بتصاريح وحقوق عمال قطاع غزة.وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه "سيتم بدء العمل بخطة إصلاحية والذي سيتم بناءً عليها تطبيق قوانين العمل الإسرائيلية على عمال قطاع غزة الذين يدخلون للعمل داخل الخط الأخضر".وتابعت: "عمال القطاع يعملون الآن وفقًا لتصاريح عمل جماعية، ولا يحصلون على أي حقوق اجتماعية من التي يحصل عليها العامل الإسرائيلي، كما يتقاضون رواتبهم نقدًا دون قسيمة تشرح لهم مركبات الراتب".وأضافت أن "الإجراءات الجديدة تشمل إصدار تصاريح العمل باسم العامل وليس المشغل كما يحدث الآن"، لافتة إلى أن "كل عامل ستكون له قسيمة أجر نظامية، وسيتم إلزام المشغل بتخصيص مبلغ ادخاري لمعاش التقاعد".في حين، أبدت منظمة "كاف لعوفيد" المتخصصة بحقوق العمال اعتراضها على "خطة الإصلاح" المذكورة، معلّلة ذلك بأنها لا تلبي كافة الاحتياجات، إذ سيتواصل صرف الرواتب نقدًا وليس من خلال البنوك"وأشارت "كاف لعوفيد" إلى أن العمل جارٍ الآن على وضع آلية لتحويل رواتب العمال من البنوك الإسرائيلية إلى الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر إذ من المتوقع أن يتم بلورة الآلية المطلوبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.