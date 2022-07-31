إيليت شاكيد: كل من يتحدث عن حكومة وحدة بدون نتنياهو يخدع الجمهور



وبدوره قال النائب تسفي هاوزير الذي انضم إلى حزب (الروح الصهيونية)، إن نتنياهو يعتبر مشكلة وليس حلا، ولكن يبدو أنه لا يمكن كسر الحلقة المفرغة بدونه، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأضاف: أن حزبه لا يريد حكومة ذات قاعدة برلمانية ضيقة، معتبراً أن حكومة برئاسة نتنياهو تستند إلى دعم 61 نائباً ستنجر وراء المتطرفين من أمثال إيتمار بن غفير وهذا الأمر يجب تجنبه.

وأشارت في مقابلة متلفزة مساء أمس، إلى أن إسرائيل بحاجة الى استقرار بعد خمس معارك انتخابية، مضيفة أن الحكومة المثالية ستكون مركبة من (ليكود) و(أزرق أبيض) وقوى أخرى من معسكر اليمين.