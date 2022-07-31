شاهد.. حريق هائل بفندق رمسيس هيلتون في مصر

رام الله - دنيا الوطنأعلن رجال الحماية المدنية تجدد حريق كبير داخل المول التجاري لفندق رمسيس هيلتون بمنطقة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، بعد السيطرة عليه.وأوضح مسؤولو حي بولاق أبو العلا، الذي يقع في نطاق حريق فندق هيلتون رمسيس، لصحيفة "الوطن" أن "الملحق التجاري الذي يتبع الفندق تم إخلاءه من الزائرين، وذلك بعد اشتعال النيران في أحد المحال الموجودة بالداخل، وعلى الفور تواجدت سيارات الإسعاف في موقع النيران وجرى نقل 4 مواطنين لسيارات الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية نتيجة الاختناق".وبحسب موقع (روسيا اليوم)، ففي التفاصيل، ورد بداية إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فندق رمسيس هيلتون وتحديدا في أحد المولات التجارية هناك ضخم بمنطقة التحرير بوسط البلد بمحافظة القاهرة، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية على الفور، وذلك لمحاولة السيطرة على نيران الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك.وبعد أن تمت السيطرة على حريق فندق رمسيس هيلتون، تجدد الحريق مرة أخرى وامتدت النيران إلى جراج المول التجاري، قبل أن يواصل رجال الحماية المدنية مجهوداتهم، لمحاولة السيطرة عليه.من جهتها، أصدر جهات التحقيق أمرا يقضي بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وذلك من أجل تفريغها للتعرف على أسباب الحريق، ومن أجل الاستماع لأقوال شهود العيان على الحريق من العاملين بالمول التجاري داخل الفندق ومعرفة كيفية اندلاعه.وبحسب موقع بوابة أبواب اليوم، كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في حريق هيلتون رمسيس، أن عدد المصابين وصل لـ32 مصابا بالاختناق بينهم 17 من رجال الحماية المدنية و14 مديًا وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف بموقع الحريق.