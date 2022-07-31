"المرور": وفاتان و30 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي الممتد من 23 يوليو حتى 30 يوليو 2022.وقالت شرطة المرور إن 63 حادث سير وقعت خلال الفترة المذكورة نتج عنها وفاتان، و30 إصابة مختلفة.وفي تفاصيل الإصابات، أوضحت شرطة المرور والنجدة أنها جاءت كالآتي: " إصابة واحدة خطيرة، و10 إصابات متوسطة، فيما أصيب 19 مواطن بإصابات طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 71 مركبة، من بينها خمس دراجات نارية، جرّاء تلك الحوادث.