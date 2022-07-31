هيئة الأسرى تباشر في متابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي

رام الله - دنيا الوطنباشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذ صباح اليوم، بمتابعة قضية الطالب الأسير حمدان واوي من بلدة بيت سيرا في محافظة القدس، والذي لم يتمكن من تجاوز امتحان الثانوية العامة لهذا العام، بسبب اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة التي سبقت تقديم الاختبار الأخير لمادة التكنولوجيا.وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن انه تم الايعاز لمحاميها بمتابعة قضية الأسير حمدان، وأنها ستقوم بزيارته بأسرع وقت ممكن لتسوية وضعه، وذلك بعد التواصل مع اللجان العلمية الخاصة بامتحان الثانوية العامة داخل السجون، وبالتعاون مع الشركاء في وزارة التربية والتعليم .وأشارت الهيئة إلى أن رسالة والد حمدان التي تحمل اللوم والوجع، نتفهمها جميعاً، ونتفهم الحزن الذي عاشته هذه الاسرة بسبب هذا الاحتلال الذي أراد أن ينغص عليها فرحة النجاح، وهو يعلم أنه يتقدم لاختبارات الثانوية العامة، وان اختيار ليلة الاعتقال بكل تأكيد مدروس ومخطط له .وأكدت الهيئة أنها ستبذل كل ما في وسعها حتى يتمكن حمدان وذويه من العيش لحظات الفرحة المزدوجة، والتي ستكون باستكمال نجاحه في امتحان الثانوية العامة، وان ينال حريته قريباً.