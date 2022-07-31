دولي

الرئيس الأوكراني يأمر بإخلاء دونيتسك

الرئيس الأوكراني يأمر بإخلاء دونيتسك
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رام الله - دنيا الوطن
أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بإجلاء السكان من مدينة دونيتسك الشرقية وسط الحرب مع روسيا، وفقا لرئاسة البلاد.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة، "هناك قرار حكومي بشأن إجلاء إلزامي لسكان منطقة دونيتسك، ويتم تنظيم كل شيء من دعم ومساعدة كاملة لوجستيا وماديا".

وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد أضاف أن "المسؤولين يحتاجون إلى قرار من السكان الذين لم يتخذوا القرار بأنفسهم بعد.. أخلوا وسنساعدكم".

وتابع: "هناك مئات آلاف المواطنين، وعشرات آلاف الأطفال.. يرفض الكثير منهم المغادرة.. لكن يجب فعل ذلك حقًا.. لا يزال يتعين اتخاذ هذا القرار.. على أي حال! صدقوني".

واختتم بالقول "إذا أتيحت لكم الفرصة، أرجو أن تتواصلوا مع أولئك الذين ما زالوا في مناطق القتال بإقليم دونباس بهدف إقناعهم بضرورة المغادرة، خاصة إذا كانوا عائلات لديها أطفال".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

وكانت روسيا اعترفت رسميا في فبراير الماضي، بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لها "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

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