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الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى الأربعاء المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم السبت، وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت المديرية في بيان لها أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وبحسب موقع روسيا اليوم)، فقد أهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

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