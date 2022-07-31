دولي

ما السبب وراء تأخر الاحتلال في الإعلان عن رئيس الأركان القادم؟

ما السبب وراء تأخر الاحتلال في الإعلان عن رئيس الأركان القادم؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، نيّة الاحتلال تأجيل الإعلان عن رئيس أركان جيش الاحتلال رقم "23" لمدة أسبوع.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إنه "سيتم تأجيل الإعلان عن رئيس الأركان رقم 23 للجيش لمدة أسبوع، وجاء هذا التأخير بسبب بعض التأخيرات الفنية والسياسية".

وأضافت "وسيتعين على كلا من هرتزل هاليفي وإيال زمير الانتظار حتى القرار النهائي لوزير الجيش بيني غانتس".

وتابعت "ينبع التأخير في عملية التعيين من حقيقة أن بعض وزراء الجيش ورؤساء الأركان الذين أراد غانتس التشاور معهم كانوا في الخارج، كما تسبب التدخل السياسي في تأخير القرار".

وأكملت "وفقاً لذلك قرر غانتس تمديد عملية تكليف رئيس أركان الجيش الجديد لمدة أسبوع لمزيد من التشاور".

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