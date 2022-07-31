ملك المغرب بخطاب العرش: لن نسمح في الإساءة للجزائريين وتجمعنا وحدة المصير

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن "هناك من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري ولن نسمح بذلك".



وأكد في خطاب له بمناسبة عيد العرش، أن المغرب لن يسمح بالإساءة إلى الجزائريين، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما "وحدة المصير".



وحذر من إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك، ودعا المغاربة للتحلي بقيم حسن الجوار "التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين".



وقال الملك محمد السادس في كلمته: "في هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضاف: "بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى".



وأكد العاهل المغربي أنه بالنسبة للشعب المغربي، "فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين".



وأضاف: "كما نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك".



ومن جهة أخرى، أشار العاهل المغربي إلى أن التحديات الداخلية والخارجية، لن ترفع إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.



رام الله - دنيا الوطن