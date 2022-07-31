شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى  شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، و يطرأ  ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى  شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 33-22 33-22 بيت لحم 31-21 33-22 33-22
رام الله والبيرة 30-20 32-21 32-21 طولكرم 32-23 34-24 34-24
نابلس 32-21 34-22 34-22 قلقيلية 32-23 34-24 34-24
جنين 33-23 35-24 35-24 سلفيت 31-21 33-22 33-22
طوباس 34-24 36-25 36-25 روابي 32-21 34-22 34-22
الخليل 30-20 32-21 32-21 غزه 31-24 33-25 33-25
أريحا 39-27 41-28 41-28 خانيونس 31-24 33-25 33-25
الأغوار الشمالية 37-25 39-26 39-26 رفح 32-23 34-24 34-24

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