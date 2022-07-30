جيش الاحتلال يوقف التدريب على طائرات F35 الشبحية

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن قائد سلاح الجو قرر إيقاف التدريب على طائرات F35 الشبحية أمريكية الصنع إثر اكتشاف خلل فني.وأضافت الإذاعة: أن التدريبات على طائرات F-35I "أدير"، توقفت مؤقتاً حتى يتم فحص جميع الطائرات، مشيرةً إلى أن النشاط العملياتي للجيش مستمرة كالمعتاد.وتمتلك إسرائيل، نسخة خاصة من طائرات F35، تسمح بتجهيز الطائرة بتقنيات استطلاع تمكن قائد الطائرة من رصد منصات إطلاق الصواريخ المتحركة.ويعد جيش الاحتلال، هو الجيش الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتملك هذا النوع من الطائرات المتقدمة، ويضم سلاح الجو الإسرائيلي 30 طائرة مقاتلة من طراز F35-I.