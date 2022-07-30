شؤون فلسطينية

خاطر: الضفة ساحة مواجهة والاحتلال يخشى انتقال المقاومة لعمل منظم

خاطر: الضفة ساحة مواجهة والاحتلال يخشى انتقال المقاومة لعمل منظم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر أن الاحتلال بات يعي أن الضفة الغربية ساحة مواجهة مشتعلة أمامه، ويخشى في الوقت ذاته أن تنتقل حالة المقاومة في الضفة إلى عمل منظم.

وأوضحت خاطر أن ارتفاع وتيرة القمع من الاحتلال هو محاولات لقتل روح المقاومة في الضفة، موضحة أن الضفة الغربية جزء أساسي من حالة الصراع مع الاحتلال.

وبينت أن على الاحتلال ألا يتوقع استمرار حالة الهدوء أو قدرته على إماتة المقاومة في الضفة، لافتة إلى أن المقاومة زادت بعد معركتيْ العصف المأكول وسيف القدس في غزة.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عدة عمليات، ما بين مواجهات وتفجير عبوات ناسفة والتصدي وإصابة مستوطنين.

وأصيب إسرائيلي،  اليوم كما تصدى الفلسطينيون لاعتداء مستوطنين، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين، واندلاع 9 نقاط للمواجهة.

كما  شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما أصيب 5 مستوطنين وجنود، فيما رصدت 89 نقطة مواجهة، و5 عمليات إطلاق نار، و24 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

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