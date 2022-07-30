شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الفلسطينيون في صراع ديموغرافي مع الاحتلال

عكرمة صبري: الفلسطينيون في صراع ديموغرافي مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن الفلسطينيين في صراع ديموغرافي مع الاحتلال، مبينه أنه يهدف إلى تقليل عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكسب هذا الصراع.

وبين أن أعداد الفلسطينيين في تزايد مستمر، منوها إلى أن الاحتلال يسعى إلى إضعاف العرب والفلسطينيين في الداخل من خلال تغذية الخلافات الداخلية.

وأكد أن الاحتلال ينفذ سياسة بريطانيا المجرمة التي كانت تتخذ من قاعدة "فرق تسد" أساسا لجرائمها.

وأضاف صبري: "على شعبنا في الداخل المحتل أن يكون متيقظا متنبها من نشوب الخلافات الداخلية التي يغذيها الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يرخص الأسلحة بيد المواطنين لتغذية الاقتتال الداخلي، في الداخل المحتل، موضحا أن هناك حالة وعي يشهدها الشبان، ما أفشل الاحتلال أيضا في معركة الوعي.

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