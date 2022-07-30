دولي

البيت الأبيض: إصابة بايدن بفيروس (كورونا) مرة أخرى

البيت الأبيض: إصابة بايدن بفيروس (كورونا) مرة أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن طبيب البيت الأبيض أن فحص جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن يظهر مجددا إصابته بفيروس (كورونا) لكنه لا يشعر بأعراض. 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد أن العالم يواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى، فى أول ظهور له بعد إعلان تعافيه من كوفيد 19، بحسب ما جاء على موقع (المصري اليوم).

وقال في كلمة للصحفيين من حديقة البيت الأبيض، الأربعاء، "أصبح بإمكاني العودة للعمل بعد تحول تحاليل كورونا إلى سلبية"، مؤكدا أن إدارته كرست مليارات الدولارات لاختبارات كورونا، داعيًا إلى اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة الفيروس.

وكان طبيب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أعلن الأربعاء الماضي، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعافي الرئيس من فيروس كورونا بعد 5 أيام من العلاج والحجر الصحي.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكى، في رسالة نشرها البيت الأبيض الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية، مضيفًا أن جو بايدن سينهى إجراءات العزل الصارمة.

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