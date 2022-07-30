الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي للجنة الانتخابات المركزية

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التقرير السنوي للجنة للعام 2021، والذي يتضمن شرحا حول إجراء الانتخابات المحلية في مرحلتيها الأولى والثانية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حنا ناصر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأطلع حنا ناصر، الرئيس عباس، على الجهود التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح الانتخابات المحلية في المرحلتين الأولى والثانية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، الأمر الذي أسهم في تكريس الحياة الديمقراطية الفلسطينية.وشكر ناصر، الرئيس عباس على دعمه المتواصل للجنة الانتخابات، ولعملها في ترسيخ الديمقراطية في فلسطين.بدوره، أشاد الرئيس، بالجهود الكبيرة والهامة التي قامت لجنة الانتخابات المركزية لعقد الانتخابات المحلية بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي شهدت أجواء من الديمقراطية والشفافية تؤكد أن فلسطين قادرة على اجراء الانتخابات العامة وفق أعلى المعايير الدولية، وبتفاعل كبير من قبل ابناء شعبنا الذين أكدوا حرصهم الشديد على تكريس وانجاح العرس الديمقراطي.