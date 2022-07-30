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شؤون فلسطينية

نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية

نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بياناً صحفيًا حول الفعاليات النقابة المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأكدت النقابة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، ان الهيئة العامة التابعة لها ستعبد اجتماعها غير العاد يوم غدٍ الأحد في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة؛ لمناقشة وإقرار الانتقال الطوعي الجماعي إلى سجل المحامين غير المزاولين.

وشددت النقابة على ضرورة الحشد والتواجد في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، كرسالة استناد لاستمرار الفعاليات الاحتجاجية، ورفع وتيرته المقبلة لتحقيق أهدافها المعلنة.

وفي السياق، أصدرت النقابة، قراراً بتحديد برنامج اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك عبر بدء التسجيل بدءًا من الساعة العشارة صباحاً، وبدء فعاليات الاجتماع بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. 

بالإضافة الى تقديم تلخيص للفعاليات وتوجهات المجلس القادمة وعرض مقترحات المجلس، ثم فتح باب النقاش وعرض التوصيات، وبعدها سيتم اختتام الاجتماع.

كما قررت النقابة تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غدٍ الأحد بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها والدوائر الرسمية وكتاب العدل والتنفيذ، مع استثناء ما يتعلق بالمدد القانونية. 

وأكدت أنه سيتم اقامة الاعتصام المركزي امام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مجلسها سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات المقبلة.

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