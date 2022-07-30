حلايقة: أبناء الشهداء والأسرى يثبتون أنهم أهلٌ للتفوق والنجاح

رام الله - دنيا الوطنبعثت سميرة حلايقة القيادية في حركة حماس التحايا والمباركات، للناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة لهذا العام من أبناء الشعب الفلسطيني.ووجهت حلايقة تهنئتها إلى المتفوقين والمتفوقات وأبناء الشهداء والأسرى، مؤكدة أنهم يثبتون دوماً أنهم أهلاً للمسؤولية وأهلاً لإثبات الذات، وأهلاً للتفوق والنجاح.وتابعت أنهم أثبتوا أيضا فلسطينيتهم العريقة بتسجيل الفوز والنجاح.وهنأت حركة حماس الطلبة في كل فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة لهذا العام، سائلة الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على التخصّصات العلمية المرجّوة والتفوّق فيها، خدمة لشعبنا ووطننا.وتقدمت بالشكر لأهاليهم الذين كانوا خير سند وداعم لهم في تحقيق هذا الإنجاز، وإلى كل الكادر التدريسي، والمؤسسات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم على جهودهم المميّزة، في سبيل إنجاح العملية التعليمية في فلسطين، على الرّغم من تصعيد الاحتلال عدوانه وانتهاكاته التي تستهدف الأرض والشعب والمقدسات.وجددت حركة حماس تأكيدها أن التحصيل العلمي والتنافس فيه، هو سلاح شعبنا في معركته المستمرة من أجل المحافظة على الهوية، والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية، والتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.