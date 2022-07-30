ارزيقات يكشف حقيقة إعادة قطعة سلاح تم ضبطها صباحاً بمدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطننفى العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، الأخبار التي يتم تداولها حول إعادة قطعة السلاح من نوع (m 16)، التي تم ضبطها صباح اليوم السبت، في مدينة الخليل.وأكد ارزيقات في تصريح له، ان الشخص الذي كانت بحوزته قطعة السلاح لا يزال موقوفاً حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أنه ليس له علاقة بأي جهاز أمني.ونوه ارزيقات، إلى أن الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد تم تصويره في منزل الشخص قبل ضبط قطعة السلاح.