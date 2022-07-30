مباشر | احتفالات الناجحين بالثانوية العامة في الخليل صباح اليوم

عربي

رئيس مجلس النواب العراقي يعلق جلسات البرلمان ويدعو للقاء وطني عاجل

رئيس مجلس النواب العراقي يعلق جلسات البرلمان ويدعو للقاء وطني عاجل
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لعقد لقاء وطني عاجل.

وقال الحلبوسي في بيان: "ها نحن نعيش أوقاتا صعبة وحساسة تتطلب منا جميعا كظم الغيض، والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، يتحمل فيها الجميع النتائج على حد سواء، مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف "أن الاختلاف في وجهات النظر، حتى بين الأطراف، حالة طبيعية في أكثر الدول تقدما وضمن أرصن ديمقراطيات العالم، ومهما بلغت ذروته فالحوار هو الحل، ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر".

وتابع قائلا: "ومن منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستنادا إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34 - ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر أولا تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، وثانيا دعوة القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

كما دعا في بيانه جميع القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية، وأن يجتمعوا على رأي واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب، ويعبر بنا من هذه الأزمة التي طالت وطال انتظار الشعب لحلها.

أخبار ذات صلة

رئيس دولة عربية يعلن رسمياً دخول بلاده في مجاعة

رئيس دولة عربية يعلن رسمياً دخول بلاده في مجاعة

تحذيرات من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

تحذيرات من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي

وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام إسرائيل: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام إسرائيل: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

"الداخلية" بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع &#34;الأسرلة&#34;

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع "الأسرلة"

&#34;التجمع الفلسطيني&#34; يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

"التجمع الفلسطيني" يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

الطالبة أسماء دياب تحصد المرتبة الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين

الطالبة أسماء دياب تحصد المرتبة الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين

غزة: الشرطة تسجّل ثلاث حالات إطلاق نار وتضبط الأسلحة المستخدمة

غزة: الشرطة تسجّل ثلاث حالات إطلاق نار وتضبط الأسلحة المستخدمة

الطالبة سجى عبد العزيز تحصل على المرتبة الثانية على مستوى الوطن بالفرع الأدبي

الطالبة سجى عبد العزيز تحصل على المرتبة الثانية على مستوى الوطن بالفرع الأدبي

منوعات

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر &#34;ذرة رجولة&#34;؟

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر "ذرة رجولة"؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

عربي

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل