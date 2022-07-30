شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 13 شابا من بلدة شعفاط بالقدس

الاحتلال يعتقل 13 شابا من بلدة شعفاط بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، 13 شابا مقدسيا، من بلدة شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد عضو اللجنة التنظيمية لحركة "فتح" في منطقة شعفاط باسل عابد بأن سلطات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة سويلم، في بلدة شعفاط شمال شرق القدس، واعتدت على افراد العائلة، وأحدثت خرابا ودمارا في المنزل، قبل أن تعتقل 13 شابا منهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار عابد، إلى أن الشباب المعتقلين هم؛ جهاد خلف دعيس، ومحمود خلف دعيس، وأحمد منذر دعيس، وإسلام هيثم دعيس، وعزيز هيثم دعيس، وعارف عبد دعيس، وأحمد محمد سويلم، وأمين محمد سويلم، وخالد محمد سويلم، ونعيم إيهاب العموري، وأدهم سامر خضر، وإياس محمود وابنه محمود، الذي حرم من الاحتفال بنجاحه في الثانوية العامة.

أخبار ذات صلة

حلايقة: أبناء الشهداء والأسرى يثبتون أنهم أهلٌ للتفوق والنجاح

حلايقة: أبناء الشهداء والأسرى يثبتون أنهم أهلٌ للتفوق والنجاح

ارزيقات يكشف حقيقة إعادة قطعة سلاح تم ضبطها صباحاً بمدينة الخليل

ارزيقات يكشف حقيقة إعادة قطعة سلاح تم ضبطها صباحاً بمدينة الخليل

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء فرحة طلاب الثانوية العامة المتفوقين بفلسطين

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء فرحة طلاب الثانوية العامة المتفوقين بفلسطين

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

الهباش: إسرائيل ليس لها أي سيادة على &#34;البراق&#34; ولا على أي شبر من الأقصى

الهباش: إسرائيل ليس لها أي سيادة على "البراق" ولا على أي شبر من الأقصى

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

جنين: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بأداة حادة

جنين: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بأداة حادة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

"الداخلية" بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

جنين: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بأداة حادة

جنين: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بأداة حادة

&#34;الداخلية&#34; بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

"الداخلية" بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع &#34;الأسرلة&#34;

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع "الأسرلة"

&#34;التجمع الفلسطيني&#34; يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

"التجمع الفلسطيني" يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

الطالبة أسماء دياب تحصد المرتبة الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين

الطالبة أسماء دياب تحصد المرتبة الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين

غزة: الشرطة تسجّل ثلاث حالات إطلاق نار وتضبط الأسلحة المستخدمة

غزة: الشرطة تسجّل ثلاث حالات إطلاق نار وتضبط الأسلحة المستخدمة

منوعات

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

ظهرت مع والديها الراحلين..شاهد أغنية دنيا سمير غانم الجديدة

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر &#34;ذرة رجولة&#34;؟

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر "ذرة رجولة"؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

عربي

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل