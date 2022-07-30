شؤون فلسطينية

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء فرحة طلاب الثانوية العامة المتفوقين بفلسطين

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء فرحة طلاب الثانوية العامة المتفوقين بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، مساء اليوم السبت، أجواء الفرح داخل منازل الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في مختلف محافظات فلسطين.

ومن منزل أنس الحرازين الحاصل على المرتبة الأولى بالفرع العلمي بمعدل 99.7%، رصدت عدسة "دنيا الوطن" أجواء الفرحة بعد تلقي نتيجته.

وأكد الطالب أنس الحرازين أن نتيجته كانت مبهرة، وجاءت بعد اجتهاد وعمل على مدار العام، مشدداً على ضرورة أن يكون الطالب على قدر المسؤولية طوال العام.

هذا ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، أجواء الفرح في منزل الطالبة سجى عبد العزيز، شمال قطاع غزة، والحاصلة على المرتبة الثانية على فلسطين بمعدل 99.4% بالفرع العلمي. 

وأكدت الطالبة سجى أنها كانت متوقعة أن تحصل على هذا المعدل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستدرس تخصص اللغة العربية.

من داخل منزل الطالبة أسماء دياب الحاصلة على المرتبة الأولى على فلسطين بالفرع الشرعي بمعدل 99.7%، رصدت "دنيا الوطن" أجوال الفرحة بعد تلقيها للمعدل.

وأكدت الطالبة أسماء، أن المعدل الذي حصلت عليه جاء بفضل من الله، ثم بفضل من والدها ووالدتها اللذين بذلا مجهوداً كبيراً معها.

في سياق متصل، شاركت "دنيا الوطن"، أجواء الفرحة مع الطالبة أية داوود والحاصلة على المرتبة السادسة على مستوى فلسطين بالفرع الأدبي.

وأكدت الطالبة أية أن العام الحالي جاءت صعب وهناك عقبات ولكن تم تجاوزها، مشيرة إلى أن من أبرز المعيقات هي قطع الكهرباء، بالإضافة إلى قرار تأجيل الامتحانات.

ومن داخل منزل الطالبة أمجاد جميل الرملاوي، الحاصل على المرتبة الثالثة على مستوى فلسطين في الفرع الصناعي، واالحصال على معدل 99.4%، أجواء الفرحة.

واكدت الطالبة أمجاد، أن فترة دراسة الثانوية العامة لهذا العام ليست مرحلة صعبة، وإنما هي عبارة عن فترة مليئة بالضغوط النفسية.

ورصدت "دنيا الوطن" مشاهد الفرحة والابتهاج بنجاح وتفوق الطالبة إخلاص عاشور، السادسة على فلسطين فرع أدبي، من محافظة الشمال.

إلى ذلك، رصدت عدسة "دنيا الوطن"، أجوال فرحة طلاب الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية، أبرزها مدينة رام الله وطولكرم.


 


 


 


 


 

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