رئاسة التشريعي بغزة تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنهنأ د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الطلبة المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة، معتبرا هذا الإنجاز مصدر قوة لشعبنا في طريقه نحو الحرية والعودة.وثمن د.بحر دور أولياء أمور الطلبة وجهود الطواقم التعليمية كافة، لتحقيق هذا النجاح الميمون رغم الصعاب والتحديات، داعيا الطلبة الذين لم يوفقوا إلى بذل المزيد من الجهد والعزيمة.وقدم د.بحر خالص التهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يكون عام نصر وتحرير للأسرى والمسرى.