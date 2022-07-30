شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد. 

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني،  أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة السادسة والسابعة حتى الرقم (200) من كشف (2022/28)، والأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/29).

وشددت الهيئة، على ضرورة تواجد المسافرين، في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره، مؤكدة أنها غير عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الهيئة، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به.

وطالبت الهيئة، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 كشف (2022/28)

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