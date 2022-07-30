عربي

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان
جانب من اقتحام البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عدد من أنصار زعيم التيار الصدري، اليوم السبت، مبنى البرلمان العراقي، بعد وصولهم إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية للتظاهر.

وتظاهر أنصار الصدر أمام مبنى ضيافة رئاسة الوزراء، مطالبين بمحاسبة الفاسدين، ويرفضون ترشيح" السوداني"، للرئاسة الحكومة.

وانتشرت قوات أمنية خاصة مكثفة بالتزامن مع التظاهرات، فيما هناك تعليمات لقوات الأمن بعد استخدام القوة ضد المتظاهرين من أنصار الصدر، حسب ما ذكر موقع (العربية).

واستخدم الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء، بينما تم تسجيل حالات اختناق بين المحتجين. 

وقد أدت هذه المناوشات إلى سقوط جرحى، وقد أعلنت أكدت مصادر طبية أن عدد المتظاهرين المصابين تخطى إلى 60.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد أنه أصدر تعليمات للأمن العراقي بحماية المتظاهرين، كما دعا المحتجين "إلى التزام السلمية في حراكهم" وإلى "عدم التصعيد". وشدد على أنه من واجب الأمن حماية المؤسسات الرسمية.

من جهته، حمّل قيادي في تيار الصدر، الكتل السياسية، مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن "القوات الأمنية العراقية تؤيد الإصلاح".

ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدة له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز إسمنتية. وتسلّق المتظاهرون الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور الجسر، وفق المراسل، وردّدوا عبارة "كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى".

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

أخبار ذات صلة

تحذيرات من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

تحذيرات من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي

وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام إسرائيل: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام إسرائيل: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير

عقب مغادرته باريس.. &#34;بن سلمان&#34; يوجّه رسالة إلى الرئيس الفرنسي

عقب مغادرته باريس.. "بن سلمان" يوجّه رسالة إلى الرئيس الفرنسي

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يبدأ أولى جولات التفاوض بشأن تشكيل الحكومة

العراق: "الإطار التنسيقي" يبدأ أولى جولات التفاوض بشأن تشكيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

رضوان يهنئ طلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم وتفوقهم

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع &#34;الأسرلة&#34;

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع "الأسرلة"

&#34;التجمع الفلسطيني&#34; يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

"التجمع الفلسطيني" يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

خلال احتفالات الثانوية العامة.. إصابة فتى بعينه وسيدة بعيار ناري بالخليل ورام الله

خلال احتفالات الثانوية العامة.. إصابة فتى بعينه وسيدة بعيار ناري بالخليل ورام الله

مجدلاني يهنئ طلبة الثانوية العامة: ثمرة للكد والتصميم والإرادة القوية رغم معيقات الاحتلال

مجدلاني يهنئ طلبة الثانوية العامة: ثمرة للكد والتصميم والإرادة القوية رغم معيقات الاحتلال

تقرير: حكومة لبيد تسير على خطى غيرها من حكومات الاحتلال في تعميق وتوسيع الاستيطان‎‎

تقرير: حكومة لبيد تسير على خطى غيرها من حكومات الاحتلال في تعميق وتوسيع الاستيطان‎‎

حقوق الإنسان بالمنظمة تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الفتى ماجد أبو عليا

حقوق الإنسان بالمنظمة تطالب بتحقيق دولي باستشهاد الفتى ماجد أبو عليا

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية التسجيل بالجامعات المصرية

سفارة فلسطين بمصر توضح آلية التسجيل بالجامعات المصرية

منوعات

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

صورة: ابن نادين نسيب نجيم يخطف الأنظار

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

كوميديا ياسمين عبد العزيز في رحلتها مع زوجها إلى الساحل

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر &#34;ذرة رجولة&#34;؟

بعد عودتها من الاعتزال..لمن قالت آمال ماهر "ذرة رجولة"؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

جوني ديب يكسب أكثر من 3 ملايين دولار خلال ساعات فقط..فما القصة؟

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

الحكم بالسجن ثماني سنوات على النجمة العالمية شاكيرا

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

ملقبة بـ (كيم كارديشيان) العرب..ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالات جريئة

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

بصور جريئة أيضاً..نسرين طافش ترد على منتقدي صورها الجريئة مع زوجها

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

محكوم بالمؤبد..من هو الفنان طارق النهري الذي أُفرج عنه بعفو من الرئيس السيسي؟

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

تعليق ناري من زوج منة عرفة بعد طلاقهما رسمياً

طليقة زوج أصالة تعلن انتصارها عليهما

طليقة زوج أصالة تعلن انتصارها عليهما

عربي

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

العراق.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

المغرب.. جدل بعد إعلان تنظيم أول مهرجان للخمور بالدار البيضاء

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

تونس تستدعي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة على خلفية تصريحات أمريكية

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان: متفائل بشأن التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل