جنين: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بأداة حادة

رام الله - دنيا الوطنتوفي اليوم شاب يبلغ من العمر (18 عاماً) متأثراً بإصابته بأداة حادة في الراس قبل عدة اشهر ببلدة العرقة غرب جنين.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أنه وفي الرابع من نيسان/إبريل الماضي وصل شاب إلى مشفى ابن سينا جراء إصابته بأداة حادة في الرأس، ونقل على إثرها للعلاج في المشفى الاستشاري برام الله وأعلن الأطباء عن وفاته ظهر اليوم.وأكد ارزيقات، بأن الشرطة قبضت على المشتبه فيه بالاعتداء في حينه وإحالته للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.وأضاف، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت إلى بلدة العرقة لحفظ الأمن والنظام فيها.