"الداخلية" بغزة: نشيد بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار بيوم إعلان نتائج الثانوية

ثمنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، حالة الوعي لدى أبناء شعبنا، مشيدة بحالة الالتزام الكبيرة بقرار منع إطلاق النار احتفالاً بإعلان نتائج الثانوية العامة، بما يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.





وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة والأجهزة المختصة، أثمرت في انحسار هذه الظاهرة بشكل كبير للعام الثالث على التوالي، مؤكدة أنها "ستراكم على هذا الإنجاز على طريق التخلص نهائياً من هذه الظاهرة الخطيرة والمُسيئة".





وتقدمت وزارة الداخلية بغزة، بجزيل الشكر للمواطنين جميعاً، وللإخوة في فصائل العمل الوطني على تعاونهم مع أجهزة وزارة الداخلية في جهود منع استخدام السلاح خارج إطار القانون، ، مؤكدة أنها "ستواصل العمل على ذلك في جميع المناسبات".





وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إنها بدأت هذا العام تكثيف إجراءات منع تصنيع وتداول المفرقعات الخطرة التي تؤدي لترويع وإزعاج الآمنين وتتسبب بوقوع الإصابات.





وأكدت بأنها تعمل باستمرار في محاربة جميع الظواهر السلبية التي من شأنها المساس بحالة الهدوء والسكينة العامة في قطاع غزة، معربة عن أملها بتضافر جهود أبناء شعبنا بجميع مكوناتهم من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار.

رام الله - دنيا الوطن