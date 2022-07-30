شؤون فلسطينية

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع "الأسرلة"

(حماس) تشيد بمؤسسات التعليم في القدس وتدعو لمواجهة مشروع "الأسرلة"
محمد حمادة - المتحدث باسم حركة حماس عن القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة، إننا "نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سياسات الاحتلال الصهيوني ضدّ نظامنا التعليمي في القدس المحتلة؛ لا سيّما محاولاته المتصاعدة لشطب المناهج الفلسطينية، وتشويه الهُوية الفلسطينية وطمس معالمها لدى الجيل الناشئ، والحدّ من إمكانية تطوير البيئة المدرسية والتعليمية داخل مدارسها".

وأضاف: "إنَّنا إذ نشيد بمؤسساتنا التعليمية ودورها الوطني الرّائد، ونعرب عن دعمنا الكامل لها، لنؤكّد أنَّ محاولات "أسرلة" المنهاج التعليمية والعبث بمؤسساتنا التعليمية الوطنية، لن تُفلح، وستتحطم على صخرة ثبات ووعي أبناء شعبنا".

وتابع: "كما ندعو إلى حشد الموارد والطاقات، رسمياً وشعبياً، لتعزيز منظومة التعليم الوطني في مدينة القدس، لتمكين شعبنا من حقوقه كافة، وفي مقدّمتها حقّه في التعليم".

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