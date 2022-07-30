شؤون فلسطينية

"التجمع الفلسطيني" يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

"التجمع الفلسطيني" يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55
رام الله - دنيا الوطن
إلتقى وفد من التجمع الفلسطيني للوطن و الشتات برئاسة الأمين العام الأستاذ محمد شريم و رؤساء اللجان العاملة بالتجمع بالرفاق في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لتقديم التهاني بإنطلاقة الجبهة ال 55 و كان في استقبال الوفد الرفيق محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة و مسؤول الجبهة بقطاع غزة و رفاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.

وأشاد شريم بنضالات و مواقف جبهة النضال الشعبي الوحدوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية و الحركة الوطنية و هي اليوم تحيي ذكرى انطلاقتها ال 55 بمزيد من العطاء و النضال الوطني والمجتمعي متمنيا للجبهة دوام التقدم و مباركا للأمين العام د.أحمد المجدلاني بهذه المناسبة الغالية.

و بين شريم أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات يقوم بها التجمع للمؤسسات والفصائل التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية في إطار تعزيز التعاون والتشبيك المشترك في التصعيد الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني الاستعماري، والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، ومحاولة تهجيرهم من بيوتهم خاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

بدوره شكر الرفيق محمود الزق  عضو المكتب السياسي للجبهة و مسؤول الجبهة بقطاع غزة وفد التجمع مؤكدا على الدور الذي يقوم به التجمع كمؤسسة وطنيةو أحد المؤسسات بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني و إن الجبهة حريصة على تعزيز وتطوير العلاقة مع كامل القوى الوطنية والشخصيات بما فيها التجمع بما يخدم قضية شعبنا لنيل حقوقه بالعودة والدولة المستقلة.

بين الزق بأن جبهة النضال ما زالت على درب قادتها و شهداء الثورة الفلسطينية محافظة على الهوية و إرث شعبنا في ظل مؤامرة صهيو أمريكية و التطبيع العربي لشطب هوية و نضال شعبنا الفلسطيني.

وفي ختام الزيارة، كرم وفد التجمع الرفيق محمود الزق بدرع وفاء وشكر لدوره الرائد والداعم للتجمع  في بداية تأسيسه، ولم يتوان بأن يكون هيئة استشارية عليا للتجمع ومرجعية دائمة له.






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&#34;التجمع الفلسطيني&#34; يهنئ جبهة النضال الشعبى الفلسطيني بمناسبة بذكرى انطلاقتهم الـ55

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