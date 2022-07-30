روسيا تصدر قراراً بشأن إمداد الغاز إلى لاتفيا

أوقفت شركة "غازبروم"، اليوم السبت، إمدادها للغاز إلى لاتفيا، بسبب إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل بـ "اليورو" وليس بـ "الروبل".





ونشرت الشركة الروسية في بيان لها على (تيليجرام) تقول فيه" اليوم علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا، بسبب انهاك شروط الغاز، حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز) العربية.





يشار إلى أن شركة "غازبروم" كانت قد أوقفت، في وقت سابق، تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.





ويأتي هذا الإعلان في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.





كما يأتي في وقت خفضت فيه "غازبروم" بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

رام الله - دنيا الوطن