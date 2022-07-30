الطالبة أسماء دياب تحصد المرتبة الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين





وأضافت أسماء: "أهدي نجاحي وتفوقي لنفسي، ولأمي وأبي، وإخواني، وجدتي، ومعلماتي، وصديقاتي، ومدرستي، ولكل شخص يحبني".





وتابعت لمراسل "دنيا الوطن": "كان العام الدراسي صعبًا بالنسبة لي، بسبب مرض والدي وسفر والدتي برفقته للخارج، وبعض الظروف الخاصة التي مررنا بها".





وأوضحت أسماء: "لم أحسم موقفي بعد حول التخصص الجامعي الذي سألتحق به، ولكن أفكر بدراسة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية أو اقتصاد وعلوم سياسية".





واختتمت: "رسالتي للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، ألا ييأسوا وأن يحاولوا، كما ويجب على الأهالي ألا يضغطوا على أبنائهم ويزيدوا توترهم".





ومن جانبها، علّقت والدة أسماء على تفوق ابنتها، قائلة: "يعجز اللسان عن وصف هذه الفرحة، أحمدُ الله الذي توّج صبرنا وابتلاءنا خيرًا".





وأضافت: "كنت أتوقع معدل ابنتي، لأنها تعبت وثابرت واجتهدت، وما قدمناه من مجهود ودعم يعتبر متواضع أمام تفوقها الكبير".





واختتمت: "أبارك لجميع الطلبة الناجحين والمتفوقين، ومن لم يحالفهم الحظ، لا تيأسوا وحاولوا مجددًا، وربنا يكرمكم".

عبرت طالبة الثانوية العامة، أسماء سليمان دياب، الحاصلة على الترتيب الأول بالفرع الشرعي في فلسطين، عن فرحتها العارمة بحصولها على معدل 99.7، قائلة: "هذا التفوق بفضل الله ثم بفضل الآخرين من حولي، ولم يكن هذا المعدل حاضرًا في ذهني، كنت أتوقع أن تكون نتيجتي 98% فما فوق، ولكن لم أتوقع ما حصلت عليه".