الطالبة سجى عبد العزيز تحصل على المرتبة الثانية على مستوى الوطن بالفرع الأدبي

عبّرت الطالبة، سجى محمد سعيد عبد العزيز، الحاصلة على الترتيب الثاني بالفرع الأدبي على دولة فلسطين، بنتائج الثانوية العامة، عن فرحتها بحصولها على معدل 99.4% قائلة "إن فرحة النجاح لا توصف بالكلمات، وهذا بفضل الله" مضيفةً " أهدي نجاحي لوالديّ أولاً، ومعلماتي وأقاربي وزميلاتي".





وحول تطلعاتها الدراسية، أوضحت "أتطلع لدراسة اللغة عربية، لأنني حافظة لكتاب الله"، معللة ذلك بحبها الشديد للغة العربية وفوزها بالعديد من المسابقات بتحدي القراءة.





كما والتقت "دنيا الوطن" بوالدة الطالبة سجى التى عبرت عن فرحتها وفخرها بنتيجة إبنتها، وقالت "توقعت تلك النتيجة لأبنتي حتى أنني أملت أن تكون الأولى على القطاع لتميزها الدائم، مشيرة إلى أن سجى "كانت معتمدة على نفسها في بكل خلال دراستها ، وهذه النتيجة أتت بأقل مجهود منها".





خاص دنيا الوطن