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وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي

وزير الشباب والرياضة المصري يشيد بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بالمبادرات والبرامج الطموحة التي يقدمها البرلمان العربي على الصعيد العربي والدولي، من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين البرلمانات في الدول العربية، وإيجاد دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع وزير الشباب والرياضة المصري، لبحث فتح آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.






وثمن وزير الشباب المصري، جهود البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال خلق مبادرات واستراتيجيات عمل جديدة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لتؤكد دور البرلمان العربي الفاعل في إيجاد أطر تُسهم في تحقيق طموحات وتطلعات الدول والشعوب العربية.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدعم الكبير الذي يقدمه
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للشباب والرياضة سواء داخل مصر أو على المستوى العربي، مثمنا دور فخامته المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، معربا في الوقت ذاته عن اعتزاز البرلمان العربي بالإنجازات المصرية الرياضية في الآونة الأخيرة، مشيدا بجهود معالي وزير الشباب والرياضة المصري في النهوض بقطاع الرياضة في مصر والتي تعكس مكانة جمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائدة، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالشباب المصري والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الشباب العربي هم عماد الأمة ومستقبلها والنواة الحقيقية لنهضتها، داعياً إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم والعمل على تأهيلهم التأهيل العلمي الحديث والدفع بهم نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لإطلاق مبادرات مشتركة ودورات تدريبية لتأهيل الشباب وذلك لإعداد جيل واع قادر على البناء فهم مستقبل الأمة وحاضرها، وضرورة تبني الأفكار الشابة المبدعة ودعمها بشتى السبل وتوفير كافة ما يلزمهم من إمكانيات للمساهمة في إخراج أفكارهم الإبداعية والاستفادة بها في أوطاننا العربية.

حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والمستشار طارق أبو زيد المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والمستشار ضياء الدرجلى المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.

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