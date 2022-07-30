شؤون فلسطينية

خلال احتفالات الثانوية العامة.. إصابة فتى بعينه وسيدة بعيار ناري بالخليل ورام الله

خلال احتفالات الثانوية العامة.. إصابة فتى بعينه وسيدة بعيار ناري بالخليل ورام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن سيدة تبلغ من العمر (32 عاماً) أصيبت بعيار ناري طائش بالظهر في بلدة إذنا غرب الخليل، بسبب احتفالات الثانوية العامة، فيما أصيب فتى من محافظة قلقيلية بعينه اليسري، وألقت شرطة رام الله والبيرة القبض على 8 أشخاص، لإطلاقهم الألعاب النارية.

وأوضح ارزيقات: إن شرطة رام الله والبيرة قبضت على الأشخاص الثمانية، وضبطت كمية منها بحوزتهم، كما ضبطت مركبة تقوم بأعمال تفحيط في الشارع العام.

وأضاف، أن شرطة الخليل ضبطت 168 طلقة نارية، وقبضت على 3 أشخاص داخل مركبة بمدينة الخليل، كما ضبطت قطعة سلاح من داخل مركبة، بعد أن قام من بداخلها بإطلاق النار احتفالا بالنتائج وتوقف شخص.

وأشار إلى وصول فتى يبلغ من العمر (15 عاماً) لمستشفى رفيديا مصاب بالعين اليسرى، جراء إطلاق ألعاب نارية.

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