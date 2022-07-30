مجدلاني يهنئ طلبة الثانوية العامة: ثمرة للكد والتصميم والإرادة القوية رغم معيقات الاحتلال



و ناشد الجامعات الفلسطينية إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا ومحاولة التخفيف عن كاهل العائلات الفلسطينية، متمنيا للطلبة الناجحين التوفيق في مسيرتهم الجامعية واختيار التخصصات التي تناسب سوق العمل الفلسطيني ليكونوا رافد في بناء مؤسسات الدولة.



وتقدم أيضا بالتهنئة إلى الأسرة التعليمية ووزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني ، وكافة الكادر من معلمات ومعلمين الذين بذلوا كل الجهود في سبيل إنجاح الامتحانات ، وصولا إلى لحظة اعلان نتائجها.







رام الله - دنيا الوطنهنأ أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة وعائلاتهم، مؤكدا أن نجاحهم جاء لثمرة من الكد والتعب والتصميم على النجاح دليلا على الإرادة القوية، رغم كافة المعيقات وإجراءات الاحتلال.وقال د. مجدلاني: "نفتقد في هذه اللحظات الطلبة الذين استشهدوا وكان من المفترض أن يتقدموا لامتحان الثانوية العامة ، لكن قوات الاحتلال وبطشها وعدوانها حال دون تقديمهم لهذا الامتحان وحرمان عائلاتهم من الفرحة بالإضافة الى الطلبة المعتقلين الذين يقبعون خلف قضبان سجون الاحتلال".وأضاف" إن العملية التعليمية في فلسطين ورغم كل ما تتعرض له المدارس والطلبة والمعلمون من عمليات الاقتحام وصعوبة الحركة والتنقل، إلا أن الإرادة الفلسطينية قادرة على تجاوز ذلك".