رام الله: الشرطة تقبض على ثمانية أشخاص لإطلاقهم الألعاب النارية

وكان ارزيقات بالأمس، قد أكد أنه "سيتم ملاحقة عقوبة المخالفين لتعليمات الشرطة، وإلقاء القبض عليهم، سواء مطلقي النار ومستخدمي الألعاب النارية والمفرقعات وتجارها".



وهدد بتحويل المخالفين للنيابة العامة للتحقيق وتوجيه الاتهام، ثم إحالتهم للقضاء الذي سيحكم بعقوبة حبس لمدة لا تقل عن أشهر ولا تزيد عن ثلاثة أعوام.









رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن "شرطة رام الله والبيرة ألقت القبض على ثمانية أشخاص لاطلاقهم الألعاب النارية وتضبط كمية منها بحوزتهم ".وتابع أنها "ضبطت مركبة تقوم بأعمال تفحيط في الشارع العام".