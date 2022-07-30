مواجهات مع الاحتلال واستهداف نقاط عسكرية بعبوات في جنين ونابلس





رام الله - دنيا الوطنشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مواجهات مع قوات الاحتلال، وعمليات مقاومة نفذها الشباب الثائر.ففي جنين اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية العرقة غرب المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة على المواطنين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة.وفي جنين أيضاً استهدف الشباب الثائر حاجز الجلمة شمال المدينة بعبوة محلية الصنع، كما استهدف الشباب الثائر نقطة عسكرية لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم في نابلس بعبوة محلية الصنع.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الليلة الماضية حاجز مخيم شعفاط أمام المركبات المتوجه إلى مدينة القدس المحتلة، ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.ووثق (204) عملية مداهمة لمنازل المواطنين، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (14) منطقة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال (424) مواطناً.